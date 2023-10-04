Силуанов рассказал, сколько триллионов надо на "трехлетку" для победы на СВО

Объемы расходов "учитывают необходимость достижения всех задач и целей" Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на три года позволит обеспечить все нужды спецоперации, включая поставки вооружения, военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих, пишет "СенатИнформ".
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