Силуанов рассказал, сколько триллионов надо на "трехлетку" для победы на СВО

Объемы расходов "учитывают необходимость достижения всех задач и целей" Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на три года позволит обеспечить все нужды спецоперации, включая поставки вооружения, военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих, пишет "СенатИнформ".