Военное обозрение

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Торговые суда прекратили заходы в черноморские порты Украины после истечения срока действия зерновой сделки

Торговые суда прекратили заходы в черноморские порты Украины после истечения срока действия зерновой сделки

После выхода России из так называемого черноморского зернового соглашения, срок действия которого истёк накануне, внимание к себе привлекает ситуация в черноморских портах Украины.

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