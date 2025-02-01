Полицейские изъяли краснокнижное животное в частном зоомагазине Караганды

Полицейские изъяли в частном зоомагазине краснокнижное животное в Караганде, сообщает Polisia.kz. Сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Карагандинской области получили тревожное сообщение о наличии в зоомагазине города Темиртау очень редкого животного, занесенного в Красную книгу.
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