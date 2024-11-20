“Живая кукла”: тайный секрет вечной молодости и как одевается первая леди Южной Кореи

Ким Кун Хи — имя, которое в последние годы стало синонимом элегантности и стиля. Она — жена президента Южной Кореи, Юн Сок Ёля, и в свои 52 года выглядит так, что многие в народе называют её “ведьмой”, подразумевая её вечно молодую внешность.