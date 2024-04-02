Квартирный вопрос сильно испортил двоих крымчан

Мать с сыном затеяли убийство близких людей ради сохранения за собой жилплощади. Управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Крыма установлено, что в начале марта житель Симферополя (42 года) вместе с матерью (69 лет) запланировал совершить убийство своей бывшей жены и бывшего тестя, чтобы после развода не делить часть совместного имущества.