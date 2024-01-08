«У тебя нет очков». Бывший гонщик Haas вспоминает своё увольнение

«У тебя нет очков». Бывший гонщик Haas вспоминает своё увольнениеLAT Images / HaasБывший гонщик Формулы 1 Эстебан Гутьеррес признался, что до сих пор не понимает, почему в конце 2016 года команда Haas рассталась с ним и пригласила на его место Кевина Магнуссена.