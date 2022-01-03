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Новосибирские учёные разработали тест-систему для выявления штамма "омикрон"

Новосибирские учёные разработали тест-систему для выявления штамма "омикрон"

Исследователи из ООО "Современные лабораторные технологии" (резидент Биотехнопарка в Кольцово) представили новую тест-систему, с помощью которой можно выявить наличие в лабораторных материалах, взятых для анализа, штамм коронавируса "омикрон".

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