Новосибирские учёные разработали тест-систему для выявления штамма "омикрон"

Исследователи из ООО "Современные лабораторные технологии" (резидент Биотехнопарка в Кольцово) представили новую тест-систему, с помощью которой можно выявить наличие в лабораторных материалах, взятых для анализа, штамм коронавируса "омикрон".
Исследователи из ООО "Современные лабораторные технологии" (резидент Биотехнопарка в Кольцово) представили новую тест-систему, с помощью которой можно выявить наличие в лабораторных материалах, взятых для анализа, штамм коронавируса "омикрон".
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