Daily Mail: перед крушением с батискафа Titan пришло сообщение "всё в прядке"

Расследование прошлогодней катастрофы "Титана" продолжается в США.В США началось публичное расследование обстоятельств гибели батискафа Titan, который затонул во время погружения к месту крушения лайнера "Титаник" в июне прошлого года.
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