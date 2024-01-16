Иран впервые нанес удар баллистическими ракетами и БПЛА по группировке «Джейш аль-Адль» в Пакистане

Корпусом стражей исламской революции (КСИР) проведена воздушная атака баллистическими ракетами и дронами по основной базе террористической организации «Джейш аль-Адль» (Армия справедливости) в Пакистане, реакции на нее пока нет.
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