ВСУ девять раз за сутки нарушили пасхальное перемирие в ДНР

Было выпущено 33 снаряда Украинская армия за прошедшие сутки девять раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, несмотря на пасхальное перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин.
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