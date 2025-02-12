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Сергунина: Темпы роста и потенциал торговой отрасли Москвы представили в новом онлайн-проекте

Сергунина: Темпы роста и потенциал торговой отрасли Москвы представили в новом онлайн-проекте

На портале mos.ru появился новый спецпроект «Московская торговля». В нем опубликована информация о столичных фестивалях и ярмарках, гастрономических пространствах и мерах поддержки бизнеса, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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