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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин ударил клюшкой по колену Кузьменко и получил дисциплинарный штраф в матче «Лос-Анджелеса» и «Эдмонтона»

«Эдмонтон» уступил 2:6 во второй игре серии первого раунда Кубка Стэнли. Канадский клуб проигрывает 0-2 в серии.

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