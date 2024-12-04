Начавшийся тренд на укрепление рубля в ближайшее время продолжится

Доллар США на прошлой неделе продемонстрировал самое большое недельное падение за год, отступая от резкого взлета, вызванного предположениями, что политика Дональда Трампа приведет к росту валюты, пишет Bloomberg.
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