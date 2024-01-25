РФ нужна ученым: глобальные климатические модели не работают без ученых нашей страны Евгения КомароваРезультаты работы сети исследовательских станций INTERACT, созданной международной командой ученых, позволяет прийти к выводу о важности российских данных для исследований климата.
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