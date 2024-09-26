Чем хорош четверг? Тем, что завтра уже пятница! А сегодняшний четверг наполнен особым вайбом – слушаем песни ракушек и отмечаем Всемирный день моря.
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Чем хорош четверг? Тем, что завтра уже пятница! А сегодняшний четверг наполнен особым вайбом – слушаем песни ракушек и отмечаем Всемирный день моря.