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Меньян станет основным вратарем Франции после ухода Льориса. Пока Майк травмирован, играть будет Манданда

Стало известно, кто станет основным вратарем сборной Франции. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис объявил о завершении карьеры на международном уровне.

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