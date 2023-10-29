РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Национальная  идея  такая:  каждому  на  своем  месте  украсть  как  можно  больше  и  вывезти  украденное  в  офшор.Национальная Русс...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Есть русские и есть, кровные нации и единоверцы евреи с хохлами. Все остальное это сказки.Какими станут Рос...

Документ Сталина о репрессиях колхозников

Документ Сталина о репрессиях колхозников

Любопытнейшее постановление 1937 года о репрессиях крестьян. Его бы в школе показывать вместо баек либералов из книжек, вроде, «Через трупы врага на благо народа – кулацкая операция».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Симоненко
Подобная троцкистская политика проводилась и на Кубани. И благодаря этому Постановлению чистка была проведена и там и в этой чистке принимал участие мой дядя чекист. И благодаря этому Постановлению мой дед Терентий Филиппович Дегтярёв получил землю рядом с домом взамен изъятой в степи. И я эту землю хорошо помню и благодаря этой земле дед с бабкой жили весьма не плохо. Потом пришёл гад Никита и ОТОБРАЛ ТАКИ, подлец, эту землю во время своей паскудской &quot;реформы&quot;! Расстрелять бы, самого этого гада, за это, но... Последствия этой &quot;реформы&quot; ощущаются кое в чём и по сей день. А земля та, ОТОБРАННАЯ, до 2000-х гуляла НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ, заросшим бурьяном пустырём! Кстати, дед мой этот выращивал коноплю и бабка из неё делала пряжу и мне в 1947 годы из коноплянной ткани мать сшила штаны. Брезентовые. При намокании они, будучи сняты, стояли стоймя как скульптура! А, ведь, НИ КТО НЕ КУРИЛ, НЕ ДЕЛАЛ НАРКОТУ из этой конопли. Впрочем МАК ТОЖЕ ВЫРАЩИВАЛИ и тоже НИ КТО НАРКОТУ НЕ ДЕЛАЛ! И в голову ни кому не приходило делать наркоту и потом потреблять! Во как! А масло конопляное я и по сей день помню, ВКУСНЯТИНА !!! И семена конопли я жевал, и мака семена жевал как и все пацаны и НИ КТО наркошей НЕ СТАЛ! А я и не курю даже. Без мака ни один двор не обходился это был самый ходовой продукт для пирожков и ватрушек. Вскуснятина! А из конопли мужики во все времена верёвки для своего хозяйства делали и из брезента даже вёдра (складные) делали - когда воду наливаешь в такое ведро, то ткань размокает так, что воду перестаёт пропускать. И сапоги летние из брезента шили.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх