Документ Сталина о репрессиях колхозников

Валерий Симоненко

Подобная троцкистская политика проводилась и на Кубани. И благодаря этому Постановлению чистка была проведена и там и в этой чистке принимал участие мой дядя чекист. И благодаря этому Постановлению мой дед Терентий Филиппович Дегтярёв получил землю рядом с домом взамен изъятой в степи. И я эту землю хорошо помню и благодаря этой земле дед с бабкой жили весьма не плохо. Потом пришёл гад Никита и ОТОБРАЛ ТАКИ, подлец, эту землю во время своей паскудской "реформы"! Расстрелять бы, самого этого гада, за это, но... Последствия этой "реформы" ощущаются кое в чём и по сей день. А земля та, ОТОБРАННАЯ, до 2000-х гуляла НЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ, заросшим бурьяном пустырём! Кстати, дед мой этот выращивал коноплю и бабка из неё делала пряжу и мне в 1947 годы из коноплянной ткани мать сшила штаны. Брезентовые. При намокании они, будучи сняты, стояли стоймя как скульптура! А, ведь, НИ КТО НЕ КУРИЛ, НЕ ДЕЛАЛ НАРКОТУ из этой конопли. Впрочем МАК ТОЖЕ ВЫРАЩИВАЛИ и тоже НИ КТО НАРКОТУ НЕ ДЕЛАЛ! И в голову ни кому не приходило делать наркоту и потом потреблять! Во как! А масло конопляное я и по сей день помню, ВКУСНЯТИНА !!! И семена конопли я жевал, и мака семена жевал как и все пацаны и НИ КТО наркошей НЕ СТАЛ! А я и не курю даже. Без мака ни один двор не обходился это был самый ходовой продукт для пирожков и ватрушек. Вскуснятина! А из конопли мужики во все времена верёвки для своего хозяйства делали и из брезента даже вёдра (складные) делали - когда воду наливаешь в такое ведро, то ткань размокает так, что воду перестаёт пропускать. И сапоги летние из брезента шили.