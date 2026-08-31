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В возрасте 34 лет умер лучший вратарь ВХЛ 2019 года Мотошин

В возрасте 34 лет умер лучший вратарь ВХЛ 2019 года Мотошин

Лучший вратарь ВХЛ по итогам сезона-2018/19 в составе «Чебоксар» Денис Мотошин умер возрасте 34 лет из-за остановки сердца.

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