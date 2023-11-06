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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

1. Как разные группы россиян видят желаемое будущее нашей страны. Цитирую из беседы с нашим самым известным социологом, главой ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ссылка): — Существуют несколько вариантов образа будущего, каждый из них специфичен для той или иной группы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нефтегазовым доходам  пришли кранты. Газ и нефть поставлять будут, но доходов не будет. Вон, Индия.  Что там получает от России? НО НЕ ПЛАТИТ!!
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2 д.
Александр
Уймись,кликуша.https://ria.ru/20230912/neft-1895735474.html?ysclid=lon4b6mif1544074282
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1 д.

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