Пройденный КоАП: с полиции снимают полномочия наказывать за 46 видов нарушений

Предполагается, что полиция больше не будет наказывать за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов и другие С МВД России снимут часть полномочий, связанных с составлением протоколов и рассмотрением дел по ряду административных правонарушений.
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