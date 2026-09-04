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Царьград

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СК России: поиски семьи Усольцевых прекращены в Красноярском крае

СК России: поиски семьи Усольцевых прекращены в Красноярском крае

В Красноярском крае прекращены поиски Усольцевых, пропавших 28 сентября 2025 года в районе горы Буратинка.

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