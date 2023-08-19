Призерка ЧМ Чен призвала не цепляться за атлетов, которые хотят уехать

Серебряная призерка чемпионата мира - 1993 в тройном прыжке Иоланда Чен заявила, что вообще бы не реагировала на смену спортивного гражданства у российских атлетов, а также отметила, что не стала бы удерживать спортсменов, которые решили уехать.