Куба официально запросила через Россию статус страны-партнера БРИКС

Правительство Кубы обратилось через письмо президенту Владимиру Путину с официальной просьбой о присоединении к блоку БРИКС в статусе страны-партнера, поскольку Россия сейчас председательствует в объединении.
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