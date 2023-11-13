При ракетном ударе по базе США в Сирии погибли американские солдаты

Это уже вторая гибель солдат ВС США за минувшие выходные.Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о гибели военнослужащих США от ракетного удара, нанесённого по одной из их баз на Востоке Сирии, расположенной вблизи месторождении нефти "Конико".
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