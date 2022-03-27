Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владлен
    "«Искандер» уничтожил в Киевской области зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук»" - Интересно, сколько стоит современн...ВМФ России уничто...
  • Сергей Oблезов
    Найдите дядьке работу, хватит страну позорить!Мединский анонсир...
  • Александр Гавриш
    В армии вообще не выдавать автоматы солдатам пока им не исполнится 30 лет. А у Пемякских депутатов изьять кухонные но...В России предложи...

Володин назвал значимые законы, вступающие в силу в апреле

Володин назвал значимые законы, вступающие в силу в апреле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самые значимые законы, которые вступят в силу в апреле. Среди них — индексация социальных пенсий на 8,6 процентов и признание участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх