Володин назвал значимые законы, вступающие в силу в апреле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самые значимые законы, которые вступят в силу в апреле. Среди них — индексация социальных пенсий на 8,6 процентов и признание участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самые значимые законы, которые вступят в силу в апреле. Среди них — индексация социальных пенсий на 8,6 процентов и признание участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий.
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