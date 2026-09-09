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Происшествия

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В аэропорту Магадана транспортные полицейские пресекли дебош жителя Воронежа, пытавшегося улететь в Москву

В период подготовки к посадке пассажиров на рейс сообщением «Магадан - Москва» внимание сотрудников транспортной полиции, привлек мужчина, выражавшийся грубой нецензурной бранью, который вел себя агрессивно и пугал других граждан.

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