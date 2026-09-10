Вот вам и 1 сентября: приезжие устроили давку в московской школе

Не прошло и семи дней с момента, когда по всей державе прозвенел первый школьный звонок, а уже можно делать определённые выводы.
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Поднимать "Русскую общину" или Росгвардию, ставить у входа в школу и проверять - не знает русский язык - депортация всей семьи; у девочек голова обмотана тряпкой - в медресе, нет медресе - депортация всей семьи! Всё можно решить очень просто, было бы политическое желание!!!
ЕР "отчиталось" перед коренным народом России, что принято дохрена законов для "упорядочивания" ржавых зверей! Но только одно забыли в ЕР , звери об этом не читали и не слышали, да если даже слышали, плевать, срать на все принятые законы им ржавым не впервой! Котельники это уже гетто, анклав ржавых зверей, где местные коренные граждане вообще вне защиты закона РФ! Можно много сказать о нашей власти, и все как-то матерно получается, а материться здесь нельзя, как жаль! Короче, эмисары англосаксов ведут замещение коренного населения России звероподобными особями из засразии и закавказья - власть может хватит????? Война коренному народу России этими ржавыми уже ведётся, долго НАМ КОРЕННЫМ ГРАЖДАНАМ ЭТО ТЕРПЕТЬ???? НАСТА3,14ЗДИЛИ ржавые уже давно! Закройте границы РФ!!!!
нужно 24 часа на сборы и ни одного урода в стране не должно быть. народ нужно поступать и им как они с нашими у себя на родине. что бы знали что существует бумеранг. от наших властей не ждите помощи. после плова они уже не наши.
"... школу приходят дети, не знающие не только языка, но и элементарных норм поведения, принятых в нашей среде.", зато у их родителей паспорта РФ, так, что не надо тут "понаехали..", "иностранцы", они теперь тожеграждане.
Эти приезжие, ПРИ ПОЛНОМ ПОПУСТИТЕЛЬСТВЕ И ПРОДАЖНОСТИ ВЛАСТЕЙ, тихой сапой, постепенно, расползаются по стране, размножаются и множатся с бешеной скоростью, захватывая наше жизненное пространство. И, поскольку работать они не любят и не желают, коренному населению, особенно русским, уготована участь рабов.
"Никто не утверждает, что приезжие — это зло...." А вот и нет, приезжие -ЗЛО!!!! ( жизнь в очередной раз это доказала)
Они, семьи этих "трудяг" ВООБЩЕ ЗДЕСЬ НЕ НУЖНЫ.
Идет подмена сути проблемы. Нужно строить больше нормальных обычных школ и. Обычная школа около 1000 учеников. В классе должно быть не более 25 учеников. Мега школы, которые строятся сегодня конечно позволяют экономить государству деньги, но при этом утрачивается само понятие школы и образования.
вот вам и доказательство еще одно. что продажная партия ЕР даже пальцем не пошевелит против мигрантов. а то что они как и всегда обещают это не исполнимо. потому что это не выгодно друзьям олигархов президента.. потому что в стране командуют олигархи и торгаши.. и как бы вы не старались все равно честных выборов в стране никогда не было и не будет. исход один и тот же. и при этих депутатах которые продали страну появятся в стране аулы. и на Красной площади будут скоро варить плов. в настоящее время вечные огни на памятниках надругаются а что дальше. в школах навезли саранчу для чего пусть власть скажет. это не рабочие это нахлебники и будущие убийцы.
Как бы дико это не звучало но.., пора учителям разрешить отстрел таких учеников... Могу заранее предсказать какая будет 'лишь и благодать'! Даешь, Маузер каждому учителю и видеонаблюдение в классах!