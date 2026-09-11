Клинический психолог объясняет, чем опасен тактильный голод

В быту есть такое понятие как «тактильный человек и нет». Для тактильного человека важно, чтобы его обнимали, в противном случае он испытывает одиночество или чувство ненужности.
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