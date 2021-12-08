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«Спартак» и «Локомотив» спасут победы, а «Зениту» уже ничего не нужно

«Спартак» и «Локомотив» спасут победы, а «Зениту» уже ничего не нужно

Со вторника по четверг определятся все участники весенней стадии еврокубков. «Спартак» сохраняет шансы на первое место в своей группе Лиги Европы, «Барселона» рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов, а «Атлетико» — вообще без евровесны.

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