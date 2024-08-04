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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Manor Lords рассказал почему решил не использовать технологию Lumen на Unre...

Создатель Manor Lords рассказал почему решил не использовать технологию Lumen на Unre...

Создатель Manor Lords рассказал почему решил не использовать технологию Lumen на Unreal Engine 5Недавно стало известно, что стратегию Manor Lords планируют перевести с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5 – это случится в следующем обновлении игры.

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