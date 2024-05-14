Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Царев заявил, что Зеленский ведет Украину к гибели и боится переворота

Царев заявил, что Зеленский ведет Украину к гибели и боится переворота

Пока речь не идет о том, чтобы украинские военные «повернули штыки» на Киев, но Владимир Зеленский чувствует опасность, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в программе Натальи Метлиной «Между тем» на телеканале «Звезда».

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