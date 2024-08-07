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Путин получил приглашение на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум

Путин получил приглашение на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум

Президент России Владимир Путин получил приглашение на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября 2024 года.

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