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  • Ингерман Ланская
    эту провокацию нацистов спровоцировал лукашка, когда отвёл своих солдатиков от границы хахла-рейхаОфицер ВСУ: Атаку...
  • Александр
    Да, разведка наша проспала. Хохлы смогли обдурить наших военных. Начали говорить о переговорах, даже Зеля заявил, что...Офицер ВСУ: Атаку...
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Это другое: спортсменка-украинка стала причиной скандала на Олимпиаде в Париже

Это другое: спортсменка-украинка стала причиной скандала на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить часть нанесенной на корпус ее лодки фразы «I am Ukrainian» («Я украинка») Международная федерация каноэ усмотрела в этом пропаганду.

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