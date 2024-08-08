Это другое: спортсменка-украинка стала причиной скандала на Олимпиаде в Париже

На Олимпиаде украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заставили закрасить часть нанесенной на корпус ее лодки фразы «I am Ukrainian» («Я украинка») Международная федерация каноэ усмотрела в этом пропаганду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии