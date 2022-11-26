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Оже-Альяссим о Кубке Дэвиса: «Поддержка команды помогает справиться с давлением. Даже если на корте только я, мы все вовлечены в игру»

Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от выхода в полуфинал Кубка Дэвиса. Сегодня канадцы сыграют с итальянцами.

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