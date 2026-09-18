«Гаилә белән сайлыйбыз» конкурсында чираттагы iPhone 17 отучы билгеле

Татарстанның Арча районыннан Чулпан Харисова «Гаилә белән сайлыйбыз» конкурсында iPhone 17 отты. Уен бүген тавыш бирүчеләр арасында үткәрелә.
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