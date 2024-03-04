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Добрый Мир

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Американцам нечем перехватывать российские «Авангарды»

Американцам нечем перехватывать российские «Авангарды»

Принятие Россией на вооружение и успешное пребывание на боевом дежурстве новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» или УР-100Н УТТХ дает возможность РВСН в любой момент «успокоить» абсолютно любого противника, включая США.

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