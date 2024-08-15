«Динамо» Минск сыграет с «Андерлехтом», «Аякс» – с «Ягеллонией», «Лудогорец» – «Петрокуб» и другие пары плей-офф квалификации ЛЕ

Лига Европы Раунд плей-офф «Динамо» Минск – «Андерлехт» «Ягеллония» – «Аякс» «Лудогорец» – «Петрокуб» «Лугано» – «Бешикташ» ЛАСК – ФКСБ РФШ – АПОЭЛ «Маккаби» Тель-Авив – «ТСЦ Бачка Топола» ПАОК – «Шэмрок Роверс» «Ференцварош» – «Борац Баня-Лука» «Мольде» – «Эльфсборг» «Брага» – «Рапид» Вена «Виктория» Пльзень – «Хартс» Первые матчи финального раунда квалификации пройдут 22 августа, ответные игры – 29 августа.
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