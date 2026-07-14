Crude Oil MCX Fut Intraday Technical Analysis for 15 July, 26 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik CRUDEOIL1! Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | July 15, 2026 Crude Oil is trading around 7,578, slipping just under the 7,584 Zero Line after a steep corrective pullback from its recent multi-session highs near the 7,850 cluster.
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