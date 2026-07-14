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Crude Oil MCX Fut Intraday Technical Analysis for 15 July, 26

Crude Oil MCX Fut Intraday Technical Analysis for 15 July, 26

Crude Oil MCX Fut Intraday Technical Analysis for 15 July, 26 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik CRUDEOIL1! Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | July 15, 2026 Crude Oil is trading around 7,578, slipping just under the 7,584 Zero Line after a steep corrective pullback from its recent multi-session highs near the 7,850 cluster.

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