В Петербурге рекордно выросла стоимость отделки в новостройках

Застройщики постепенно переходят на отечественные материалы. Стоимость отделочных материалов с конца 2022 года подорожала примерно на 15-20%, в связи с чем рекордно выросла в цене и отделка от застройщика.
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