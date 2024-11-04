Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В столице Поморья проходят всероссийские соревнования по судомодельному спорту

Состязания на Кубок памяти соловецких юнг среди юношей и девушек 2006 – 2014 года рождения стартовали наканунеСостязания на Кубок памяти соловецких юнг среди юношей и девушек 2006 – 2014 года рождения стартовали наканунеСоревнования, проходящие до шестого ноября в бассейне клуба судомоделирования САФУ, посвящены памяти о подвиге юных моряков, которые в годы Великой Отечественной войны проявили героизм и самоотверженность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх