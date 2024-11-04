В столице Поморья проходят всероссийские соревнования по судомодельному спорту

Состязания на Кубок памяти соловецких юнг среди юношей и девушек 2006 – 2014 года рождения стартовали наканунеСостязания на Кубок памяти соловецких юнг среди юношей и девушек 2006 – 2014 года рождения стартовали наканунеСоревнования, проходящие до шестого ноября в бассейне клуба судомоделирования САФУ, посвящены памяти о подвиге юных моряков, которые в годы Великой Отечественной войны проявили героизм и самоотверженность.