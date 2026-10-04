Арбитра матча "Автомобилист" - "Амур" унесли со льда после попадания шайбы

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским «Автомобилистом» и хабаровским «Амуром» шайба попала в колено линейному арбитру Никите Новикову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Guardian: евр...
- Сенатор Кастюкеви...
- РА "Рольф" перечисли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым