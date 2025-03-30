Договор, который заставит уважать Россию. Путин спасает Иран

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Галина Чужая
Опять играем в спасателей... А потом эти спасённые  нас же и предают с удовольствием... Неблагодарное это дела работать спасателем Мира.
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17 час.
Алексей Горшков
Зачастую думаю - а нет ли какой-то ошибки в нашей политике, если спасённые нами в наших врагов превращаются? Мало ли за счёт России бывших советских и социалистических республик содержалось - те же Украина, Польша, и т.д.! А вместо благодарности - враждебность, выработанная ими КАК РАЗ от ПРИВЫЧКИ К ХАЛЯВЕ !!! Россия (вне зависимости тот её ипостасей - Великое Московское княжество, Русское царство, Российская империя, СССР, РФ) всегда вписывалась за разные народы, причём зачастую НЕ ЗНАЯ реакции на это последних, и если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО &quot;обжигалась&quot;! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православные территории, ставшие Украиной - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в обеих мировых войнах она против нас была; а что сейчас спасённая нами совершенно недавно - в 2008 году- Абхазия вытворяет? И т.д., и т.п.Иногда у нас проскальзывают такие &quot;леопольдовские&quot; нотки, типа: &quot;Ребята, давайте жить дружно&quot; - это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще, но, по-моему - это наша СЛАБОСТЬ,от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!! Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!! В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше &quot;жестов доброй воли&quot; и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А &quot;озверином&quot; нас достаточно кормили - одни &quot;Мински&quot; с их &quot;последующим разоблачением&quot; чего стоят! А сейчас ещё Сирия ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт &quot;ЗАМОРОЖЕН&quot; ! Многие &quot;доброхоты&quot; хотят ещё и украинский конфликт &quot;заморозить&quot;, а нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - вот Сирия и ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: &quot;Чтобы все дрожали, чтобы уважали&quot; - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой &quot;леопольдовской&quot;: &quot;Ребята, давайте жить дружно&quot;! Пора уяснить,что в наших жилах течёт не только всепрощенческая кровь мобилизованного Каратаева и антипатриотическая - лакея Свидригайлова, но и КРАЙНЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕПРИЯТЕЛЯ УШКУЙНИКОВ !!!
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17 час.
Андрей Тихонов
Сначала надо выгнать всех калбитов с семейками
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4 час.
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