Договор, который заставит уважать Россию. Путин спасает Иран

Алексей Горшков

Зачастую думаю - а нет ли какой-то ошибки в нашей политике, если спасённые нами в наших врагов превращаются? Мало ли за счёт России бывших советских и социалистических республик содержалось - те же Украина, Польша, и т.д.! А вместо благодарности - враждебность, выработанная ими КАК РАЗ от ПРИВЫЧКИ К ХАЛЯВЕ !!! Россия (вне зависимости тот её ипостасей - Великое Московское княжество, Русское царство, Российская империя, СССР, РФ) всегда вписывалась за разные народы, причём зачастую НЕ ЗНАЯ реакции на это последних, и если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО "обжигалась"! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православные территории, ставшие Украиной - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в обеих мировых войнах она против нас была; а что сейчас спасённая нами совершенно недавно - в 2008 году- Абхазия вытворяет? И т.д., и т.п.Иногда у нас проскальзывают такие "леопольдовские" нотки, типа: "Ребята, давайте жить дружно" - это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще, но, по-моему - это наша СЛАБОСТЬ,от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!! Что ни говори, а история убеждает: ХОЧЕШЬ БЫТЬ ПРАВЫМ - БУДЬ СИЛЬНЫМ !!! В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше "жестов доброй воли" и побольше РАСЧЁТА О ВЫГОДЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВОЕГО ГОСУДАРСТВА !!! А "озверином" нас достаточно кормили - одни "Мински" с их "последующим разоблачением" чего стоят! А сейчас ещё Сирия ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт "ЗАМОРОЖЕН" ! Многие "доброхоты" хотят ещё и украинский конфликт "заморозить", а нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - вот Сирия и ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается! Помню какой-то старый советский мультик, где ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ персонаж - кажется - Волк, поёт: "Чтобы все дрожали, чтобы уважали" - по-моему - ПРАВИЛЬНАЯ фраза! А нас воспитывали на беззубо-слюнявой "леопольдовской": "Ребята, давайте жить дружно"! Пора уяснить,что в наших жилах течёт не только всепрощенческая кровь мобилизованного Каратаева и антипатриотическая - лакея Свидригайлова, но и КРАЙНЕ ОПАСНЫХ ДЛЯ НЕПРИЯТЕЛЯ УШКУЙНИКОВ !!!