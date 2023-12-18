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Карниз для скрытого освещения как элемент светодизайна помещения

О таком направлении в дизайне интерьера как светодизайн, можно говорить очень много. Опытные специалисты знают, что при помощи разнообразных светильников и их грамотного расположения можно визуально увеличить размеры помещения, зрительно приподнять высоту потолков, расширить пространство и пр.

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