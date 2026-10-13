Странам по всему миру придется пересмотреть свои отношения с США в связи с изменением подхода Вашингтона к взаимодействию с другими государствами заявил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар 13 октября в ходе беседы с главным редактором Bloomberg News Джоном Миклтуэйтом на форуме Bloomberg New Economy Forum в Нью-Дели.
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