Странам по всему миру придется пересмотреть свои отношения с США в связи с изменением подхода Вашингтона к взаимодействию с другими государствами заявил глава МИД Индии Субрахманьям Джайшанкар 13 октября в ходе беседы с главным редактором Bloomberg News Джоном Миклтуэйтом на форуме Bloomberg New Economy Forum в Нью-Дели.