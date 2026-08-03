Доверительный разговор: программа «От первого лица» в эфире телеканала «Доктор»

Как сберечь женское здоровье на долгие годы, вовремя заметить родительское выгорание и решиться на визит к проктологу? В потоке медицинских советов легко запутаться, поэтому так важно услышать авторитетное мнение тех, кто каждый день спасает жизни и помогает справляться с кризисами.