Глава управления дорожного хозяйства Люберец погиб при теракте в «Крокусе»

РИАМО - 28 мар. Жертвой теракта в «Крокус Сити Холле» стал начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Шиховцев, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в своем Telegram-канале.
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