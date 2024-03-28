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Глава управления дорожного хозяйства Люберец погиб при теракте в «Крокусе»

Глава управления дорожного хозяйства Люберец погиб при теракте в «Крокусе»

РИАМО - 28 мар. Жертвой теракта в «Крокус Сити Холле» стал начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Олег Шиховцев, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в своем Telegram-канале.

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