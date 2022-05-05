Военное обозрение

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Расконсервировать арсеналы тактического ядерного оружия

Расконсервировать арсеналы тактического ядерного оружия

В статье «Реальность ядерной войны: страны НАТО повышают ставки» мы рассмотрели, каким образом США и страны НАТО могут начать ядерный конфликт, осуществив диверсию с использованием тактического ядерного заряда в Киеве и обвинив в этом Россию.

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