Дивиденды от металлургов вернутся в 2024 году: прогнозы аналитиков Татьяна АрестоваАналитический обзор экспертов «Газпромбанк инвестиции» предлагает потенциально хорошие новости для акционеров крупных российских металлургических компаний.
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