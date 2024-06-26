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Дагестанские мальчики, раздававшие воду бойцам спецназа во время активной фазы КТО, признаны героями

Дагестанские мальчики, раздававшие воду бойцам спецназа во время активной фазы КТО, признаны героями

В Дагестане появились еще герои. Правда, пока им только 8 и 10 лет.  Двоюродные братья, 10-летний Абдулбасир и 8-летний Магомедшапи Нурмагомедовы, стали героями после отважного поступка во время теракта в Махачкале.

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