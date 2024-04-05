Возраст поможет умыть руки: кто будет наказан за сожженного заживо мальчика в поселке Дубовая Роща Алиса БронскаяРодители мальчика, живущие в подмосковном поселке Дубовая Роща, все еще не могут оправиться от того факта, что малолетние убийцы их сына так и остались безнаказанными перед законом.
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